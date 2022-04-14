Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomics Få vigtig indsigt i Department Of Gains Coin (D.O.G.C), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Information At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Officiel hjemmeside: https://dogccrypto.com/ Hvidbog: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Køb D.O.G.C nu!

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Department Of Gains Coin (D.O.G.C), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.35K $ 106.35K $ 106.35K Samlet udbud $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M Cirkulerende forsyning $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.35K $ 106.35K $ 106.35K Alle tiders Høj: $ 0.00131648 $ 0.00131648 $ 0.00131648 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011541 $ 0.00011541 $ 0.00011541 Få mere at vide om Department Of Gains Coin (D.O.G.C) pris

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Department Of Gains Coin (D.O.G.C) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal D.O.G.C tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange D.O.G.C tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår D.O.G.C's tokenomics, kan du udforske D.O.G.C tokens live-pris!

D.O.G.C Prisprediktion Vil du vide, hvor D.O.G.C måske er på vej hen? Vores D.O.G.C prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se D.O.G.C Tokens prisprediktion nu!

