DeMi (DEMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeMi (DEMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeMi (DEMI) Information DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment. Officiel hjemmeside: https://demi.gg/ Køb DEMI nu!

DeMi (DEMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeMi (DEMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Samlet udbud $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Cirkulerende forsyning $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Alle tiders Høj: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Alle tiders Lav: $ 0.509055 $ 0.509055 $ 0.509055 Nuværende pris: $ 0.936749 $ 0.936749 $ 0.936749 Få mere at vide om DeMi (DEMI) pris

DeMi (DEMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeMi (DEMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEMI's tokenomics, kan du udforske DEMI tokens live-pris!

DEMI Prisprediktion Vil du vide, hvor DEMI måske er på vej hen? Vores DEMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEMI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!