DeltaPrime (PRIME) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeltaPrime (PRIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

DeltaPrime (PRIME) Information DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward. Officiel hjemmeside: https://deltaprime.io/ Hvidbog: https://docs.deltaprime.io Køb PRIME nu!

DeltaPrime (PRIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeltaPrime (PRIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.48K $ 90.48K $ 90.48K Samlet udbud $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Cirkulerende forsyning $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 836.70K $ 836.70K $ 836.70K Alle tiders Høj: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Alle tiders Lav: $ 0.0102086 $ 0.0102086 $ 0.0102086 Nuværende pris: $ 0.02094073 $ 0.02094073 $ 0.02094073 Få mere at vide om DeltaPrime (PRIME) pris

DeltaPrime (PRIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeltaPrime (PRIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRIME's tokenomics, kan du udforske PRIME tokens live-pris!

PRIME Prisprediktion Vil du vide, hvor PRIME måske er på vej hen? Vores PRIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRIME Tokens prisprediktion nu!

