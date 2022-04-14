Delta Exchange (DETO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Delta Exchange (DETO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Delta Exchange (DETO) Information Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Officiel hjemmeside: https://www.delta.exchange/ Køb DETO nu!

Delta Exchange (DETO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Delta Exchange (DETO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 94.42M $ 94.42M $ 94.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.85M $ 28.85M $ 28.85M Alle tiders Høj: $ 0.629138 $ 0.629138 $ 0.629138 Alle tiders Lav: $ 0.00701012 $ 0.00701012 $ 0.00701012 Nuværende pris: $ 0.057707 $ 0.057707 $ 0.057707 Få mere at vide om Delta Exchange (DETO) pris

Delta Exchange (DETO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Delta Exchange (DETO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DETO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DETO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DETO's tokenomics, kan du udforske DETO tokens live-pris!

