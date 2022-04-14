DELAY (DELAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i DELAY (DELAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DELAY (DELAY) Information $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Officiel hjemmeside: https://www.delayed.af/ Køb DELAY nu!

DELAY (DELAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DELAY (DELAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K Samlet udbud $ 952.40M $ 952.40M $ 952.40M Cirkulerende forsyning $ 665.43M $ 665.43M $ 665.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Alle tiders Høj: $ 0.00153463 $ 0.00153463 $ 0.00153463 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DELAY (DELAY) pris

DELAY (DELAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DELAY (DELAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DELAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DELAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DELAY's tokenomics, kan du udforske DELAY tokens live-pris!

DELAY Prisprediktion Vil du vide, hvor DELAY måske er på vej hen? Vores DELAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DELAY Tokens prisprediktion nu!

