Dekopon (DEKOPON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dekopon (DEKOPON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Dekopon (DEKOPON) Information Tama Zoo in Tokyo is celebrating the birth of a baby Indian rhinoceros 🦏—the first in 50 years of captivity! As an endangered species, every rhino birth is crucial to their survival. Support the zoo's conservation efforts by donating to help these majestic animals and raise awareness for their protection. Every contribution makes a difference. Together, let’s ensure a future for this incredible species! 🌍 Officiel hjemmeside: https://dekopon.page/ Køb DEKOPON nu!

Dekopon (DEKOPON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dekopon (DEKOPON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.27K $ 13.27K $ 13.27K Samlet udbud $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Cirkulerende forsyning $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.27K $ 13.27K $ 13.27K Alle tiders Høj: $ 0.00151409 $ 0.00151409 $ 0.00151409 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dekopon (DEKOPON) pris

Dekopon (DEKOPON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dekopon (DEKOPON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEKOPON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEKOPON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEKOPON's tokenomics, kan du udforske DEKOPON tokens live-pris!

DEKOPON Prisprediktion Vil du vide, hvor DEKOPON måske er på vej hen? Vores DEKOPON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEKOPON Tokens prisprediktion nu!

