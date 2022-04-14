DekBox (DEK) Tokenomics Få vigtig indsigt i DekBox (DEK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DekBox (DEK) Information DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of cross-chain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing one-stop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, cross-chain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and cross-chain bridge with leading technology advantages for a wider range of DeFi ecological assets. DekBox takes promoting the decentralization of finance as its own responsibility, and adheres to the realization of inclusive finance, enabling the value added system of DeFi /NFT, and realizing the co-construction of ecological system. Officiel hjemmeside: http://www.dekbox.finance/ Køb DEK nu!

DekBox (DEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DekBox (DEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Alle tiders Høj: $ 0.556044 $ 0.556044 $ 0.556044 Alle tiders Lav: $ 0.0001734 $ 0.0001734 $ 0.0001734 Nuværende pris: $ 0.00019009 $ 0.00019009 $ 0.00019009 Få mere at vide om DekBox (DEK) pris

DekBox (DEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DekBox (DEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEK's tokenomics, kan du udforske DEK tokens live-pris!

