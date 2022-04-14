Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dejitaru Shirudo (SHIELD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Information Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. Officiel hjemmeside: https://dejitarushirudo.io/ Køb SHIELD nu!

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dejitaru Shirudo (SHIELD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.14K $ 89.14K $ 89.14K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.14K $ 89.14K $ 89.14K Alle tiders Høj: $ 0.00285697 $ 0.00285697 $ 0.00285697 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dejitaru Shirudo (SHIELD) pris

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dejitaru Shirudo (SHIELD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIELD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIELD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIELD's tokenomics, kan du udforske SHIELD tokens live-pris!

