Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dejitaru Hoshi (HOSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.54K $ 69.54K $ 69.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.54K $ 69.54K $ 69.54K Alle tiders Høj: $ 0.00551356 $ 0.00551356 $ 0.00551356 Alle tiders Lav: $ 0.00002963 $ 0.00002963 $ 0.00002963 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dejitaru Hoshi (HOSHI) pris

Dejitaru Hoshi (HOSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dejitaru Hoshi (HOSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOSHI's tokenomics, kan du udforske HOSHI tokens live-pris!

HOSHI Prisprediktion Vil du vide, hvor HOSHI måske er på vej hen? Vores HOSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOSHI Tokens prisprediktion nu!

