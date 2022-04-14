deGPT (DEGPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i deGPT (DEGPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

deGPT (DEGPT) Information AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends. Officiel hjemmeside: https://degpt.fun/ Hvidbog: https://terminal.degpt.fun/disclaimer Køb DEGPT nu!

deGPT (DEGPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for deGPT (DEGPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.65K $ 33.65K $ 33.65K Samlet udbud $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerende forsyning $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.65K $ 33.65K $ 33.65K Alle tiders Høj: $ 0.00392903 $ 0.00392903 $ 0.00392903 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om deGPT (DEGPT) pris

deGPT (DEGPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for deGPT (DEGPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEGPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEGPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEGPT's tokenomics, kan du udforske DEGPT tokens live-pris!

DEGPT Prisprediktion Vil du vide, hvor DEGPT måske er på vej hen? Vores DEGPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEGPT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!