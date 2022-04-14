Degent (DEGENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degent (DEGENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degent (DEGENT) Information Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Officiel hjemmeside: https://degent.ai Hvidbog: https://degentai.gitbook.io/degentai Køb DEGENT nu!

Degent (DEGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degent (DEGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.33K $ 3.33K $ 3.33K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.28K $ 4.28K $ 4.28K Alle tiders Høj: $ 0.00126799 $ 0.00126799 $ 0.00126799 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Degent (DEGENT) pris

Degent (DEGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degent (DEGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEGENT's tokenomics, kan du udforske DEGENT tokens live-pris!

