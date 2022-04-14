DegenPad (DPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i DegenPad (DPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DegenPad (DPAD) Information Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Officiel hjemmeside: https://degenpad.app/

DegenPad (DPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DegenPad (DPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.74K $ 40.74K $ 40.74K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 197.07K $ 197.07K $ 197.07K Alle tiders Høj: $ 0.02920669 $ 0.02920669 $ 0.02920669 Alle tiders Lav: $ 0.00130038 $ 0.00130038 $ 0.00130038 Nuværende pris: $ 0.00197066 $ 0.00197066 $ 0.00197066 Få mere at vide om DegenPad (DPAD) pris

DegenPad (DPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DegenPad (DPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DPAD's tokenomics, kan du udforske DPAD tokens live-pris!

