degenerative SITCOM ($SITCOM) Information The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Officiel hjemmeside: https://degenerative-sitcom.online/ Køb $SITCOM nu!

degenerative SITCOM ($SITCOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for degenerative SITCOM ($SITCOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.05K $ 411.05K $ 411.05K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 411.05K $ 411.05K $ 411.05K Alle tiders Høj: $ 0.02293002 $ 0.02293002 $ 0.02293002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041321 $ 0.00041321 $ 0.00041321 Få mere at vide om degenerative SITCOM ($SITCOM) pris

degenerative SITCOM ($SITCOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for degenerative SITCOM ($SITCOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SITCOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SITCOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SITCOM's tokenomics, kan du udforske $SITCOM tokens live-pris!

$SITCOM Prisprediktion Vil du vide, hvor $SITCOM måske er på vej hen? Vores $SITCOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $SITCOM Tokens prisprediktion nu!

