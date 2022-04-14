Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degenerate SQuiD (SQDGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degenerate SQuiD (SQDGN) Information Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Officiel hjemmeside: https://sqdgn.ai Hvidbog: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Køb SQDGN nu!

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degenerate SQuiD (SQDGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Alle tiders Høj: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00847784 $ 0.00847784 $ 0.00847784 Få mere at vide om Degenerate SQuiD (SQDGN) pris

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degenerate SQuiD (SQDGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQDGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQDGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQDGN's tokenomics, kan du udforske SQDGN tokens live-pris!

SQDGN Prisprediktion Vil du vide, hvor SQDGN måske er på vej hen? Vores SQDGN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SQDGN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!