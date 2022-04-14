Degen Zoo (DZOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen Zoo (DZOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen Zoo (DZOO) Information Officiel hjemmeside: https://www.degenzoo.co/ Køb DZOO nu!

Degen Zoo (DZOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen Zoo (DZOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 541.59K $ 541.59K $ 541.59K Samlet udbud $ 535.00M $ 535.00M $ 535.00M Cirkulerende forsyning $ 420.53M $ 420.53M $ 420.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 689.02K $ 689.02K $ 689.02K Alle tiders Høj: $ 0.087541 $ 0.087541 $ 0.087541 Alle tiders Lav: $ 0.00080211 $ 0.00080211 $ 0.00080211 Nuværende pris: $ 0.00128788 $ 0.00128788 $ 0.00128788 Få mere at vide om Degen Zoo (DZOO) pris

Degen Zoo (DZOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen Zoo (DZOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DZOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DZOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DZOO's tokenomics, kan du udforske DZOO tokens live-pris!

DZOO Prisprediktion Vil du vide, hvor DZOO måske er på vej hen? Vores DZOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DZOO Tokens prisprediktion nu!

