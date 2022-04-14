Degen The Otter (DGEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen The Otter (DGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen The Otter (DGEN) Information The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Officiel hjemmeside: https://www.degenottercoin.com/ Køb DGEN nu!

Degen The Otter (DGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen The Otter (DGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K Samlet udbud $ 997.01M $ 997.01M $ 997.01M Cirkulerende forsyning $ 940.25M $ 940.25M $ 940.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.63K $ 7.63K $ 7.63K Alle tiders Høj: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Degen The Otter (DGEN) pris

Degen The Otter (DGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen The Otter (DGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DGEN's tokenomics, kan du udforske DGEN tokens live-pris!

DGEN Prisprediktion Vil du vide, hvor DGEN måske er på vej hen? Vores DGEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DGEN Tokens prisprediktion nu!

