Degen The Otter (DGEN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Degen The Otter (DGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Degen The Otter (DGEN) Information

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Officiel hjemmeside:
https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen The Otter (DGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.20K
Samlet udbud
$ 997.01M
Cirkulerende forsyning
$ 940.25M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.63K
Alle tiders Høj:
$ 0.0011652
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Degen The Otter (DGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Degen The Otter (DGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DGEN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DGEN's tokenomics, kan du udforske DGEN tokens live-pris!

DGEN Prisprediktion

Vil du vide, hvor DGEN måske er på vej hen? Vores DGEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.