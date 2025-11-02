Degen Hours (SLEEP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) -3.90% Prisændring (7D) -12.18% Prisændring (7D) -12.18%

Degen Hours (SLEEP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SLEEP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLEEPs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SLEEP har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, -3.90% i løbet af 24 timer og -12.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Degen Hours (SLEEP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 58.59K$ 58.59K $ 58.59K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 58.59K$ 58.59K $ 58.59K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Degen Hours er $ 58.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLEEP er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 58.59K.