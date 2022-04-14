Degen Danny (DANNY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen Danny (DANNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen Danny (DANNY) Information Degen Danny is about Danny who is a typical degenerate gambler. There will be an episode about Danny and his adventure every week, with a story that all of us can connect to. Officiel hjemmeside: https://degendanny.xyz/

Degen Danny (DANNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen Danny (DANNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.47K $ 23.47K $ 23.47K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.47K $ 23.47K $ 23.47K Alle tiders Høj: $ 0.00782618 $ 0.00782618 $ 0.00782618 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Degen Danny (DANNY) pris

Degen Danny (DANNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen Danny (DANNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DANNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DANNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DANNY's tokenomics, kan du udforske DANNY tokens live-pris!

