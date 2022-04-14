Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen Capital by Virtuals (DEGENC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Information The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Officiel hjemmeside: https://degenc.app/ Køb DEGENC nu!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen Capital by Virtuals (DEGENC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 786.18K $ 786.18K $ 786.18K Samlet udbud $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Cirkulerende forsyning $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 786.18K $ 786.18K $ 786.18K Alle tiders Høj: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00078673 $ 0.00078673 $ 0.00078673 Få mere at vide om Degen Capital by Virtuals (DEGENC) pris

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen Capital by Virtuals (DEGENC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEGENC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEGENC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEGENC's tokenomics, kan du udforske DEGENC tokens live-pris!

