Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Degen AI by Virtuals (DGENAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Information DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Officiel hjemmeside: https://degenai.dev/ Køb DGENAI nu!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Degen AI by Virtuals (DGENAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 233.92K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 700.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 334.17K Alle tiders Høj: $ 0.00560809 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033313 Få mere at vide om Degen AI by Virtuals (DGENAI) pris

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Degen AI by Virtuals (DGENAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DGENAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DGENAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DGENAI's tokenomics, kan du udforske DGENAI tokens live-pris!

