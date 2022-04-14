Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomics
DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.
Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Degen AI by Virtuals (DGENAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal DGENAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange DGENAI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår DGENAI's tokenomics, kan du udforske DGENAI tokens live-pris!
