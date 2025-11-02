Deflationary USD (DUSD) Prisoplysninger (USD)

Deflationary USD (DUSD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DUSDs højeste pris nogensinde er $ 0.00145385, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DUSD har ændret sig med -2.13% i løbet af den sidste time, -18.18% i løbet af 24 timer og -32.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Deflationary USD (DUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 184.18K$ 184.18K $ 184.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 184.18K$ 184.18K $ 184.18K Cirkulationsforsyning 745.60M 745.60M 745.60M Samlet Udbud 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

Den nuværende markedsværdi på Deflationary USD er $ 184.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DUSD er 745.60M, med et samlet udbud på 745598929.850279. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 184.18K.