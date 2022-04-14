Defina Finance (FINA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Defina Finance (FINA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Defina Finance (FINA) Information $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. Officiel hjemmeside: https://defina.finance/ Hvidbog: https://docs.defina.finance/ Køb FINA nu!

Defina Finance (FINA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Defina Finance (FINA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.55K $ 47.55K $ 47.55K Samlet udbud $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M Cirkulerende forsyning $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.55K $ 47.55K $ 47.55K Alle tiders Høj: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00080745 $ 0.00080745 $ 0.00080745 Få mere at vide om Defina Finance (FINA) pris

Defina Finance (FINA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Defina Finance (FINA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FINA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FINA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FINA's tokenomics, kan du udforske FINA tokens live-pris!

