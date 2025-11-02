UdvekslingDEX+
Den direkte DeFiGeek Community Japan pris i dag er 21.47 USD. Følg med i realtid TXJP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TXJP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

DeFiGeek Community Japan Pris (TXJP)

$21.47
-2.60%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:22:45 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 20.69
24H lav
$ 22.06
24H høj

$ 20.69
$ 22.06
$ 33.01
$ 20.1
--

-2.65%

-4.16%

-4.16%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) realtidsprisen er $21.47. I løbet af de sidste 24 timer har TXJP handlet mellem et lavpunkt på $ 20.69 og et højdepunkt på $ 22.06, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TXJPs højeste pris nogensinde er $ 33.01, mens den laveste pris nogensinde er $ 20.1.

Når det gælder kortsigtet performance, TXJP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.65% i løbet af 24 timer og -4.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Markedsinformation

$ 4.51M
--
$ 4.51M
210.00K
210,000.0
Den nuværende markedsværdi på DeFiGeek Community Japan er $ 4.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TXJP er 210.00K, med et samlet udbud på 210000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.51M.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DeFiGeek Community Japan til USD $ -0.58527944930054.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DeFiGeek Community Japan til USD $ -5.7238354430.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DeFiGeek Community Japan til USD $ -5.6876778160.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DeFiGeek Community Japan til USD $ -8.074292466715408.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.58527944930054-2.65%
30 dage$ -5.7238354430-26.65%
60 dage$ -5.6876778160-26.49%
90 dage$ -8.074292466715408-27.32%

Hvad er DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Ressource

Officiel hjemmeside

DeFiGeek Community Japan Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DeFiGeek Community Japan (TXJP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DeFiGeek Community Japan (TXJP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DeFiGeek Community Japan.

Tjek DeFiGeek Community Japan prisprediktion nu!

TXJP til lokale valutaer

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Tokenomics

At forstå tokenomics for DeFiGeek Community Japan (TXJP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TXJP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Hvor meget er DeFiGeek Community Japan (TXJP) værd i dag?
Den direkte TXJP pris i USD er 21.47 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TXJP til USD pris?
Den aktuelle pris på TXJPtil USD er $ 21.47. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DeFiGeek Community Japan?
Markedsværdien for TXJP er $ 4.51M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TXJP?
Den cirkulerende forsyning af TXJP er 210.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TXJP?
TXJP opnåede en ATH-pris på 33.01 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TXJP?
TXJP så en ATL-pris på 20.1 USD.
Hvad er handelsvolumen for TXJP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TXJP er -- USD.
Bliver TXJP højere i år?
TXJP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TXJP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,030.77

$3,871.19

$0.02837

$186.11

$1.0002

$110,030.77

$3,871.19

$186.11

$73.37

$19.821

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07816

$0.000000000000000000000018

$0.000376

$0.00005162

$0.0022

$0.0031378

