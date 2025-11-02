DeFiGeek Community Japan (TXJP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 20.69 $ 20.69 $ 20.69 24H lav $ 22.06 $ 22.06 $ 22.06 24H høj 24H lav $ 20.69$ 20.69 $ 20.69 24H høj $ 22.06$ 22.06 $ 22.06 All Time High $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Laveste pris $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -2.65% Prisændring (7D) -4.16% Prisændring (7D) -4.16%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) realtidsprisen er $21.47. I løbet af de sidste 24 timer har TXJP handlet mellem et lavpunkt på $ 20.69 og et højdepunkt på $ 22.06, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TXJPs højeste pris nogensinde er $ 33.01, mens den laveste pris nogensinde er $ 20.1.

Når det gælder kortsigtet performance, TXJP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.65% i løbet af 24 timer og -4.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Cirkulationsforsyning 210.00K 210.00K 210.00K Samlet Udbud 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Den nuværende markedsværdi på DeFiGeek Community Japan er $ 4.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TXJP er 210.00K, med et samlet udbud på 210000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.51M.