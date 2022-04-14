DeFiato (DFIAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFiato (DFIAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFiato (DFIAT) Information DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption. Officiel hjemmeside: https://defiato.com/ Køb DFIAT nu!

DeFiato (DFIAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFiato (DFIAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 148.86K $ 148.86K $ 148.86K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 153.95M $ 153.95M $ 153.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 241.74K $ 241.74K $ 241.74K Alle tiders Høj: $ 0.186609 $ 0.186609 $ 0.186609 Alle tiders Lav: $ 0.00075058 $ 0.00075058 $ 0.00075058 Nuværende pris: $ 0.00096239 $ 0.00096239 $ 0.00096239 Få mere at vide om DeFiato (DFIAT) pris

DeFiato (DFIAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFiato (DFIAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFIAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFIAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFIAT's tokenomics, kan du udforske DFIAT tokens live-pris!

