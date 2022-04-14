DeFi Land (DFL) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFi Land (DFL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFi Land (DFL) Information DeFi Land is a gamified decentralized finance platform that aims to make finance more accessible and engaging by turning investment activities into games. Officiel hjemmeside: https://defiland.app/ Køb DFL nu!

DeFi Land (DFL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFi Land (DFL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.14B $ 7.14B $ 7.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Alle tiders Høj: $ 0.421308 $ 0.421308 $ 0.421308 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019714 $ 0.00019714 $ 0.00019714 Få mere at vide om DeFi Land (DFL) pris

DeFi Land (DFL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFi Land (DFL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFL's tokenomics, kan du udforske DFL tokens live-pris!

