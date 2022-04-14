DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Information Officiel hjemmeside: https://defikingdoms.com/crystalvale/

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 236.20M $ 236.20M $ 236.20M Cirkulerende forsyning $ 151.98M $ 151.98M $ 151.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Alle tiders Høj: $ 34.6 $ 34.6 $ 34.6 Alle tiders Lav: $ 0.00505587 $ 0.00505587 $ 0.00505587 Nuværende pris: $ 0.0070203 $ 0.0070203 $ 0.0070203 Få mere at vide om DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) pris

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRYSTAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRYSTAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRYSTAL's tokenomics, kan du udforske CRYSTAL tokens live-pris!

CRYSTAL Prisprediktion Vil du vide, hvor CRYSTAL måske er på vej hen? Vores CRYSTAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRYSTAL Tokens prisprediktion nu!

