DeFi Growth Index (DGI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFi Growth Index (DGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFi Growth Index (DGI) Information The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview Køb DGI nu!

DeFi Growth Index (DGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFi Growth Index (DGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 306.14K $ 306.14K $ 306.14K Samlet udbud $ 224.64K $ 224.64K $ 224.64K Cirkulerende forsyning $ 224.64K $ 224.64K $ 224.64K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 306.14K $ 306.14K $ 306.14K Alle tiders Høj: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Alle tiders Lav: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 Nuværende pris: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Få mere at vide om DeFi Growth Index (DGI) pris

DeFi Growth Index (DGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFi Growth Index (DGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DGI's tokenomics, kan du udforske DGI tokens live-pris!

DGI Prisprediktion Vil du vide, hvor DGI måske er på vej hen? Vores DGI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DGI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!