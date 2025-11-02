UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte DeFi Dollar pris i dag er 0.997553 USD. Følg med i realtid USDFI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDFI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DeFi Dollar pris i dag er 0.997553 USD. Følg med i realtid USDFI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDFI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USDFI

USDFI Prisinfo

Hvad er USDFI

USDFI Officiel hjemmeside

USDFI Tokenomics

USDFI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

DeFi Dollar Logo

DeFi Dollar Pris (USDFI)

Ikke noteret

1 USDFI til USD direkte pris:

$0.997553
$0.997553$0.997553
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:22:15 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.996965
$ 0.996965$ 0.996965
24H lav
$ 0.998092
$ 0.998092$ 0.998092
24H høj

$ 0.996965
$ 0.996965$ 0.996965

$ 0.998092
$ 0.998092$ 0.998092

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826$ 0.982826

-0.05%

+0.05%

-0.25%

-0.25%

DeFi Dollar (USDFI) realtidsprisen er $0.997553. I løbet af de sidste 24 timer har USDFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.996965 og et højdepunkt på $ 0.998092, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDFIs højeste pris nogensinde er $ 1.006, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.982826.

Når det gælder kortsigtet performance, USDFI har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.05% i løbet af 24 timer og -0.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) Markedsinformation

$ 467.77K
$ 467.77K$ 467.77K

--
----

$ 467.77K
$ 467.77K$ 467.77K

468.93K
468.93K 468.93K

468,927.7259565064
468,927.7259565064 468,927.7259565064

Den nuværende markedsværdi på DeFi Dollar er $ 467.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDFI er 468.93K, med et samlet udbud på 468927.7259565064. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 467.77K.

DeFi Dollar (USDFI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DeFi Dollar til USD $ +0.00045649.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DeFi Dollar til USD $ +0.0022709294.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DeFi Dollar til USD $ +0.0008614867.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DeFi Dollar til USD $ -0.0014561810904643.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00045649+0.05%
30 dage$ +0.0022709294+0.23%
60 dage$ +0.0008614867+0.09%
90 dage$ -0.0014561810904643-0.14%

Hvad er DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DeFi Dollar (USDFI) Ressource

Officiel hjemmeside

DeFi Dollar Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DeFi Dollar (USDFI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DeFi Dollar (USDFI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DeFi Dollar.

Tjek DeFi Dollar prisprediktion nu!

USDFI til lokale valutaer

DeFi Dollar (USDFI) Tokenomics

At forstå tokenomics for DeFi Dollar (USDFI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USDFI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DeFi Dollar (USDFI)

Hvor meget er DeFi Dollar (USDFI) værd i dag?
Den direkte USDFI pris i USD er 0.997553 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USDFI til USD pris?
Den aktuelle pris på USDFItil USD er $ 0.997553. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DeFi Dollar?
Markedsværdien for USDFI er $ 467.77K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USDFI?
Den cirkulerende forsyning af USDFI er 468.93K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USDFI?
USDFI opnåede en ATH-pris på 1.006 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USDFI?
USDFI så en ATL-pris på 0.982826 USD.
Hvad er handelsvolumen for USDFI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USDFI er -- USD.
Bliver USDFI højere i år?
USDFI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USDFI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:22:15 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,009.27
$110,009.27$110,009.27

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.15
$3,870.15$3,870.15

-0.65%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02832
$0.02832$0.02832

-5.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.94
$185.94$185.94

-0.25%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,009.27
$110,009.27$110,009.27

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.15
$3,870.15$3,870.15

-0.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.94
$185.94$185.94

-0.25%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.42
$73.42$73.42

+3.53%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.819
$19.819$19.819

+3.73%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07816
$0.07816$0.07816

+56.32%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000377
$0.000377$0.000377

+120.46%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005136
$0.00005136$0.00005136

+74.57%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031378
$0.0031378$0.0031378

+53.83%