DeFi Dollar (USDFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.996965 $ 0.996965 $ 0.996965 24H lav $ 0.998092 $ 0.998092 $ 0.998092 24H høj 24H lav $ 0.996965$ 0.996965 $ 0.996965 24H høj $ 0.998092$ 0.998092 $ 0.998092 All Time High $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Laveste pris $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) +0.05% Prisændring (7D) -0.25% Prisændring (7D) -0.25%

DeFi Dollar (USDFI) realtidsprisen er $0.997553. I løbet af de sidste 24 timer har USDFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.996965 og et højdepunkt på $ 0.998092, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDFIs højeste pris nogensinde er $ 1.006, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.982826.

Når det gælder kortsigtet performance, USDFI har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.05% i løbet af 24 timer og -0.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 467.77K$ 467.77K $ 467.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 467.77K$ 467.77K $ 467.77K Cirkulationsforsyning 468.93K 468.93K 468.93K Samlet Udbud 468,927.7259565064 468,927.7259565064 468,927.7259565064

Den nuværende markedsværdi på DeFi Dollar er $ 467.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDFI er 468.93K, med et samlet udbud på 468927.7259565064. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 467.77K.