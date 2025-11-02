Defi Cattos (CATTOS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00018629 $ 0.00018629 $ 0.00018629 24H lav $ 0.00019231 $ 0.00019231 $ 0.00019231 24H høj 24H lav $ 0.00018629$ 0.00018629 $ 0.00018629 24H høj $ 0.00019231$ 0.00019231 $ 0.00019231 All Time High $ 0.00216791$ 0.00216791 $ 0.00216791 Laveste pris $ 0.00017207$ 0.00017207 $ 0.00017207 Prisændring (1H) +0.69% Prisændring (1D) +0.58% Prisændring (7D) -36.49% Prisændring (7D) -36.49%

Defi Cattos (CATTOS) realtidsprisen er $0.00019065. I løbet af de sidste 24 timer har CATTOS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00018629 og et højdepunkt på $ 0.00019231, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CATTOSs højeste pris nogensinde er $ 0.00216791, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00017207.

Når det gælder kortsigtet performance, CATTOS har ændret sig med +0.69% i løbet af den sidste time, +0.58% i løbet af 24 timer og -36.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Defi Cattos (CATTOS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 190.56K$ 190.56K $ 190.56K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 190.56K$ 190.56K $ 190.56K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Defi Cattos er $ 190.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CATTOS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 190.56K.