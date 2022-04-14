Defender Bot (DFNDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Defender Bot (DFNDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Defender Bot (DFNDR) Information Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Officiel hjemmeside: https://defenderbot.tech Køb DFNDR nu!

Defender Bot (DFNDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Defender Bot (DFNDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 238.36K $ 238.36K $ 238.36K Samlet udbud $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Cirkulerende forsyning $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 238.36K $ 238.36K $ 238.36K Alle tiders Høj: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Alle tiders Lav: $ 0.00204416 $ 0.00204416 $ 0.00204416 Nuværende pris: $ 0.00287156 $ 0.00287156 $ 0.00287156 Få mere at vide om Defender Bot (DFNDR) pris

Defender Bot (DFNDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Defender Bot (DFNDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFNDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFNDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFNDR's tokenomics, kan du udforske DFNDR tokens live-pris!

DFNDR Prisprediktion Vil du vide, hvor DFNDR måske er på vej hen? Vores DFNDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DFNDR Tokens prisprediktion nu!

