DeFAI (DEFAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00974805$ 0.00974805 $ 0.00974805 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) -6.07% Prisændring (7D) +3.38% Prisændring (7D) +3.38%

DeFAI (DEFAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DEFAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEFAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00974805, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DEFAI har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -6.07% i løbet af 24 timer og +3.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeFAI (DEFAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 67.77K$ 67.77K $ 67.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 73.10K$ 73.10K $ 73.10K Cirkulationsforsyning 927.05M 927.05M 927.05M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DeFAI er $ 67.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEFAI er 927.05M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 73.10K.