DeepOnion (ONION) Information "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Officiel hjemmeside: https://deeponion.org

DeepOnion (ONION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeepOnion (ONION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 Alle tiders Lav: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Nuværende pris: $ 0.02149917 $ 0.02149917 $ 0.02149917 Få mere at vide om DeepOnion (ONION) pris

DeepOnion (ONION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeepOnion (ONION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONION's tokenomics, kan du udforske ONION tokens live-pris!

ONION Prisprediktion Vil du vide, hvor ONION måske er på vej hen? Vores ONION prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

