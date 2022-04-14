Deep Whales AI (DEEPAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Deep Whales AI (DEEPAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Deep Whales AI (DEEPAI) Information Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading. Officiel hjemmeside: https://www.deepwhalesai.ai/ Køb DEEPAI nu!

Deep Whales AI (DEEPAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deep Whales AI (DEEPAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 976.38K $ 976.38K $ 976.38K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 976.38K $ 976.38K $ 976.38K Alle tiders Høj: $ 0.02594765 $ 0.02594765 $ 0.02594765 Alle tiders Lav: $ 0.00317829 $ 0.00317829 $ 0.00317829 Nuværende pris: $ 0.00979662 $ 0.00979662 $ 0.00979662 Få mere at vide om Deep Whales AI (DEEPAI) pris

Deep Whales AI (DEEPAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deep Whales AI (DEEPAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEEPAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEEPAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEEPAI's tokenomics, kan du udforske DEEPAI tokens live-pris!

