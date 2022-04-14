Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Deep Fried Memes (FRIED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Deep Fried Memes (FRIED) Information Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest. Officiel hjemmeside: https://www.deepfriedmemes.xyz/ Køb FRIED nu!

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deep Fried Memes (FRIED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.99K Samlet udbud $ 998.26M Cirkulerende forsyning $ 998.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.99K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deep Fried Memes (FRIED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRIED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRIED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRIED's tokenomics, kan du udforske FRIED tokens live-pris!

FRIED Prisprediktion Vil du vide, hvor FRIED måske er på vej hen? Vores FRIED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

