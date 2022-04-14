Dede on SOL (DEDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dede on SOL (DEDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dede on SOL (DEDE) Information Welcome to $Dede on Solana. $Dede the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Dede to take reign Dede is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Dede is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DEDEE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DEDE show you the way. Officiel hjemmeside: https://dedetoken.tech/ Køb DEDE nu!

Dede on SOL (DEDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dede on SOL (DEDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.52K $ 41.52K $ 41.52K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dede on SOL (DEDE) pris

Dede on SOL (DEDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dede on SOL (DEDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEDE's tokenomics, kan du udforske DEDE tokens live-pris!

DEDE Prisprediktion Vil du vide, hvor DEDE måske er på vej hen? Vores DEDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

