Decentralized Retirement Account (DRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0054863$ 0.0054863 $ 0.0054863 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -5.00% Prisændring (7D) -5.00%

Decentralized Retirement Account (DRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRAs højeste pris nogensinde er $ 0.0054863, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DRA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -5.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Decentralized Retirement Account (DRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K Cirkulationsforsyning 999.44M 999.44M 999.44M Samlet Udbud 999,439,617.865529 999,439,617.865529 999,439,617.865529

Den nuværende markedsværdi på Decentralized Retirement Account er $ 23.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRA er 999.44M, med et samlet udbud på 999439617.865529. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.35K.