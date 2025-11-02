UdvekslingDEX+
Den direkte Decentralized Gaming Network pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DGN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DGN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DGN

DGN Prisinfo

Hvad er DGN

DGN Officiel hjemmeside

DGN Tokenomics

DGN Prisprognose

Decentralized Gaming Network Logo

Decentralized Gaming Network Pris (DGN)

Ikke noteret

1 DGN til USD direkte pris:

--
----
+0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Decentralized Gaming Network (DGN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:21:36 (UTC+8)

Decentralized Gaming Network (DGN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00738296
$ 0.00738296$ 0.00738296

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.46%

-86.29%

-86.29%

Decentralized Gaming Network (DGN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DGN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DGNs højeste pris nogensinde er $ 0.00738296, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DGN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og -86.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Decentralized Gaming Network (DGN) Markedsinformation

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

--
----

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Decentralized Gaming Network er $ 8.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DGN er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.67K.

Decentralized Gaming Network (DGN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Decentralized Gaming Network til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Decentralized Gaming Network til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Decentralized Gaming Network til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Decentralized Gaming Network til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.46%
30 dage$ 0-95.79%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Decentralized Gaming Network (DGN)

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Decentralized Gaming Network (DGN) Ressource

Officiel hjemmeside

Decentralized Gaming Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Decentralized Gaming Network (DGN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Decentralized Gaming Network (DGN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Decentralized Gaming Network.

Tjek Decentralized Gaming Network prisprediktion nu!

DGN til lokale valutaer

Decentralized Gaming Network (DGN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Decentralized Gaming Network (DGN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DGN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Decentralized Gaming Network (DGN)

Hvor meget er Decentralized Gaming Network (DGN) værd i dag?
Den direkte DGN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DGN til USD pris?
Den aktuelle pris på DGNtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Decentralized Gaming Network?
Markedsværdien for DGN er $ 8.67K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DGN?
Den cirkulerende forsyning af DGN er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DGN?
DGN opnåede en ATH-pris på 0.00738296 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DGN?
DGN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DGN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DGN er -- USD.
Bliver DGN højere i år?
DGN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DGN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:21:36 (UTC+8)

Decentralized Gaming Network (DGN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

