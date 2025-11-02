Decentralized ETF (DETF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00009229 $ 0.00009229 $ 0.00009229 24H lav $ 0.00009309 $ 0.00009309 $ 0.00009309 24H høj 24H lav $ 0.00009229$ 0.00009229 $ 0.00009229 24H høj $ 0.00009309$ 0.00009309 $ 0.00009309 All Time High $ 0.190554$ 0.190554 $ 0.190554 Laveste pris $ 0.00003169$ 0.00003169 $ 0.00003169 Prisændring (1H) +0.05% Prisændring (1D) -0.33% Prisændring (7D) -0.58% Prisændring (7D) -0.58%

Decentralized ETF (DETF) realtidsprisen er $0.00009255. I løbet af de sidste 24 timer har DETF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00009229 og et højdepunkt på $ 0.00009309, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DETFs højeste pris nogensinde er $ 0.190554, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003169.

Når det gælder kortsigtet performance, DETF har ændret sig med +0.05% i løbet af den sidste time, -0.33% i løbet af 24 timer og -0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Decentralized ETF (DETF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Decentralized ETF er $ 9.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DETF er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.26K.