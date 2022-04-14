Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decentralized AI Organization (DAIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decentralized AI Organization (DAIO) Information The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Officiel hjemmeside: https://daio.world/ Hvidbog: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem Køb DAIO nu!

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentralized AI Organization (DAIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Samlet udbud $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Cirkulerende forsyning $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Decentralized AI Organization (DAIO) pris

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentralized AI Organization (DAIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAIO's tokenomics, kan du udforske DAIO tokens live-pris!

