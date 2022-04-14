Decentral Games (DG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decentral Games (DG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Officiel hjemmeside: https://decentral.games/ref/287e180a

Decentral Games (DG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentral Games (DG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Samlet udbud $ 934.71M $ 934.71M $ 934.71M Cirkulerende forsyning $ 934.71M $ 934.71M $ 934.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Alle tiders Høj: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Alle tiders Lav: $ 0.00113538 $ 0.00113538 $ 0.00113538 Nuværende pris: $ 0.00152668 $ 0.00152668 $ 0.00152668 Få mere at vide om Decentral Games (DG) pris

Decentral Games (DG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentral Games (DG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DG's tokenomics, kan du udforske DG tokens live-pris!

