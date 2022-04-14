Decentr (DEC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decentr (DEC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decentr (DEC) Information Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Officiel hjemmeside: https://decentr.net/ Hvidbog: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf Køb DEC nu!

Decentr (DEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentr (DEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.20K $ 19.20K $ 19.20K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.31K $ 35.31K $ 35.31K Alle tiders Høj: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001753 $ 0.0001753 $ 0.0001753 Få mere at vide om Decentr (DEC) pris

Decentr (DEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentr (DEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEC's tokenomics, kan du udforske DEC tokens live-pris!

