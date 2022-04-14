DeathRoad (DRACE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeathRoad (DRACE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeathRoad (DRACE) Information Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets. DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc. In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players. Officiel hjemmeside: https://deathroad.io/ Køb DRACE nu!

DeathRoad (DRACE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeathRoad (DRACE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.89 $ 411.89 $ 411.89 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 52.16M $ 52.16M $ 52.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.90K $ 7.90K $ 7.90K Alle tiders Høj: $ 0.424151 $ 0.424151 $ 0.424151 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DeathRoad (DRACE) pris

DeathRoad (DRACE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeathRoad (DRACE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRACE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRACE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRACE's tokenomics, kan du udforske DRACE tokens live-pris!

