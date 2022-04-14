DChef (DCHEFSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i DChef (DCHEFSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DChef (DCHEFSOL) Information DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food. Officiel hjemmeside: https://dchef.io Køb DCHEFSOL nu!

DChef (DCHEFSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DChef (DCHEFSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 201.79K $ 201.79K $ 201.79K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 201.79K $ 201.79K $ 201.79K Alle tiders Høj: $ 0.00135019 $ 0.00135019 $ 0.00135019 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020179 $ 0.00020179 $ 0.00020179 Få mere at vide om DChef (DCHEFSOL) pris

DChef (DCHEFSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DChef (DCHEFSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCHEFSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCHEFSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCHEFSOL's tokenomics, kan du udforske DCHEFSOL tokens live-pris!

DCHEFSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor DCHEFSOL måske er på vej hen? Vores DCHEFSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCHEFSOL Tokens prisprediktion nu!

