DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i DCA420 Meme Index (DCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

DCA420 Meme Index (DCA) Information $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Officiel hjemmeside: https://dca420.com Køb DCA nu!

DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DCA420 Meme Index (DCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Samlet udbud $ 994.62M $ 994.62M $ 994.62M Cirkulerende forsyning $ 994.62M $ 994.62M $ 994.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Alle tiders Høj: $ 0.0021647 $ 0.0021647 $ 0.0021647 Alle tiders Lav: $ 0.00000497 $ 0.00000497 $ 0.00000497 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DCA420 Meme Index (DCA) pris

DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DCA420 Meme Index (DCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCA's tokenomics, kan du udforske DCA tokens live-pris!

DCA Prisprediktion Vil du vide, hvor DCA måske er på vej hen? Vores DCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCA Tokens prisprediktion nu!

