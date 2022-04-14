Dawn Protocol (DAWN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dawn Protocol (DAWN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dawn Protocol (DAWN) Information Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token. Officiel hjemmeside: https://dawn.org/ Køb DAWN nu!

Dawn Protocol (DAWN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dawn Protocol (DAWN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.56K $ 76.56K $ 76.56K Samlet udbud $ 76.59M $ 76.59M $ 76.59M Cirkulerende forsyning $ 74.46M $ 74.46M $ 74.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.75K $ 78.75K $ 78.75K Alle tiders Høj: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00102819 $ 0.00102819 $ 0.00102819 Få mere at vide om Dawn Protocol (DAWN) pris

Dawn Protocol (DAWN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dawn Protocol (DAWN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAWN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAWN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAWN's tokenomics, kan du udforske DAWN tokens live-pris!

