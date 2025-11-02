Dawn (DAWN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00025394$ 0.00025394 $ 0.00025394 Laveste pris $ 0.00000616$ 0.00000616 $ 0.00000616 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -4.43% Prisændring (7D) -4.43%

Dawn (DAWN) realtidsprisen er $0.00000619. I løbet af de sidste 24 timer har DAWN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DAWNs højeste pris nogensinde er $ 0.00025394, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000616.

Når det gælder kortsigtet performance, DAWN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -4.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dawn (DAWN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Cirkulationsforsyning 970.77M 970.77M 970.77M Samlet Udbud 999,568,366.16483 999,568,366.16483 999,568,366.16483

Den nuværende markedsværdi på Dawn er $ 6.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DAWN er 970.77M, med et samlet udbud på 999568366.16483. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.19K.