Dawkoins (DAW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dawkoins (DAW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dawkoins (DAW) Information What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help! Officiel hjemmeside: https://www.dawkoinsonsol.com Køb DAW nu!

Dawkoins (DAW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dawkoins (DAW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.33K $ 60.33K $ 60.33K Samlet udbud $ 989.10M $ 989.10M $ 989.10M Cirkulerende forsyning $ 989.10M $ 989.10M $ 989.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.33K $ 60.33K $ 60.33K Alle tiders Høj: $ 0.00824445 $ 0.00824445 $ 0.00824445 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dawkoins (DAW) pris

Dawkoins (DAW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dawkoins (DAW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAW's tokenomics, kan du udforske DAW tokens live-pris!

DAW Prisprediktion Vil du vide, hvor DAW måske er på vej hen? Vores DAW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DAW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!