Davinci Jeremie (DVINCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Davinci Jeremie (DVINCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Davinci Jeremie (DVINCI) Information The Official Davinci Jeremie Coin! We airdropped him $DVINCI and hes now a top holder, run it up so he can see millions in his wallet! CTO Officiel hjemmeside: https://dvincicoin.com/ Køb DVINCI nu!

Davinci Jeremie (DVINCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Davinci Jeremie (DVINCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.68K $ 52.68K $ 52.68K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.68K $ 52.68K $ 52.68K Alle tiders Høj: $ 0.00224418 $ 0.00224418 $ 0.00224418 Alle tiders Lav: $ 0.00003016 $ 0.00003016 $ 0.00003016 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Davinci Jeremie (DVINCI) pris

Davinci Jeremie (DVINCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Davinci Jeremie (DVINCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DVINCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DVINCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DVINCI's tokenomics, kan du udforske DVINCI tokens live-pris!

DVINCI Prisprediktion Vil du vide, hvor DVINCI måske er på vej hen? Vores DVINCI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DVINCI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!