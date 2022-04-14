Dash Diamond (DASHD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dash Diamond (DASHD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dash Diamond (DASHD) Information Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Officiel hjemmeside: https://dashdiamond.net/ Hvidbog: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Køb DASHD nu!

Dash Diamond (DASHD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dash Diamond (DASHD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 527.27K $ 527.27K $ 527.27K Samlet udbud $ 452.32M $ 452.32M $ 452.32M Cirkulerende forsyning $ 452.31M $ 452.31M $ 452.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 527.28K $ 527.28K $ 527.28K Alle tiders Høj: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00116574 $ 0.00116574 $ 0.00116574 Få mere at vide om Dash Diamond (DASHD) pris

Dash Diamond (DASHD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dash Diamond (DASHD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DASHD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DASHD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DASHD's tokenomics, kan du udforske DASHD tokens live-pris!

