Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics
Dash 2 Trade (D2T) Information
Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers:
- Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.
- Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.
- Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.
- Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.
- Social trading: Trading competitions and shareable signals.
Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dash 2 Trade (D2T), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Dash 2 Trade (D2T) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal D2T tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange D2T tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår D2T's tokenomics, kan du udforske D2T tokens live-pris!
D2T Prisprediktion
Vil du vide, hvor D2T måske er på vej hen? Vores D2T prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.