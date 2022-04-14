Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dash 2 Trade (D2T), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dash 2 Trade (D2T) Information Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Officiel hjemmeside: https://dash2trade.com/ Køb D2T nu!

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dash 2 Trade (D2T), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 190.49K $ 190.49K $ 190.49K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 473.50M $ 473.50M $ 473.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 402.31K $ 402.31K $ 402.31K Alle tiders Høj: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040236 $ 0.00040236 $ 0.00040236 Få mere at vide om Dash 2 Trade (D2T) pris

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dash 2 Trade (D2T) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal D2T tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange D2T tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår D2T's tokenomics, kan du udforske D2T tokens live-pris!

D2T Prisprediktion Vil du vide, hvor D2T måske er på vej hen? Vores D2T prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se D2T Tokens prisprediktion nu!

